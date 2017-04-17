Судя по утечкам, поступающим из Москвы и Вашингтона, судьба Асада если не решена, то, по крайней мере, в нее внесена ясность. Он таки уйдет. Стороны согласились, что это произойдет «в будущем». Вашингтону не важно, когда это произойдет, хотя ясно, что было бы лучше определиться с вопросом как можно скорее. Но беда в том, что вопрос этот органически связан с другим куда более непростым вопросом: каким образом обеспечить уход Башара Асада? Тот способ ухода, назовем его условно «западным», который апробирован c горбачевских времен в странах Ближнего Востока (Ливия, Ирак, Йемен, Тунис, Египет) вряд ли можно считать оптимальным. При ближайшем рассмотрении становится ясным, что речь идет вовсе не о том или ином диктаторе. С ними все ясно. Но вот как избежать нового сползания этих стран к тем или иным формам диктаторских режимов или же медленного, но верного погружения во всеобщий хаос?

Еще одной революции Сирия просто не выдержит

Ясно, что Б.Асад при нынешних реалиях не может оставаться у власти. Но кому ее передать? Доминирование алавитского клана Асада давно сделало ненужными зачатки политического плюрализма, которые еще исторически недавно отличали Сирию от его соседей.

И не надо полагать, что вопрос касается одного лишь Башара Асада. Прежде всего речь идет о конце правления семейства Асадов, которые находятся у власти с 70-х годов. А это значит, из властных структур должны быть вырваны члены многочисленного клана. А это в свою очередь может положить конец доминированию в управлении сирийским государством алавитского меньшинства. Это – неминуемая, долгая и кровопролитная межплеменная разборка. Проще говоря, большая кровь. Увы…

К сожалению, то что в советские времена называли наследием империалистического прошлого оказалось довольно живучим национальным явлением. Так уж повелось, что в Ираке с его подавляющим большинством шиитского населения всегда в государственных делах верховодили сунниты, а в Сирии - алавиты, представители шиитской ветви ислама при суннитском большинстве.

Окончательное утверждение алавитов в Сирии произошло после серии военных переворотов в течение 60-х годов, в которых принимал участие или верховодил молодой генерал с советской выучкой Хафез Асад. В 1963 году он привел к власти, поддерживаемую исподволь Советским Союзом партию Баас, через три года тот же Асад, уже будучи командующим ВВС, поставил у руля молодого государства генерала Салаха Джадида. Последующих трех лет для него оказалось достаточным, чтобы в результате очередного военного переворота окончательно прибрать власть уже к своим рукам (1970). Таким образом, Асады управляют Сирией около полувека.

И вот Сирия замерла перед вопросом, на который ,судя по итогам переговоров американского госсекретаря в Москве нет ответа: что (или кто) придет на смену режиму, который, хоть и проявил способность к сопротивлению цветной революции в сирийском издании, но все более смотрится как реликт исчезнувшего навсегда политического прошлого. Для США в этом вопросе проблем нет: «Убрать диктатуру. Назначить выборы и позволить народу самому определить свою судьбу».

Однако каждый, кто хоть немного знаком с новейшей историей Арабского Востока в лучшем случае назовет это безумием, и в качестве доказательства своей правоты посоветует внимательней вглядеться в то, что сталось с Ливией, Ираком, Египтом разменявшим различные формы местных диктатур на народное волеизъявление. Не странно ли, что Запад, дружно поддержавший цветные революции, несмотря на очевидную их бесплодность, так и не задумывается над таким, казалось бы, простым вопросом? Ответ на него я нахожу в давних записях своей ливийской командировки, и времен работы над историей политических союзов в Ираке.

«Каддафи нам не верит…»

Если мне не изменяет память, это произошло в ходе последней встречи с «Гаидом» - так именовали ливийцы, а вместе с ними и советские дипломаты Муаммара Каддафи, полный титул которого знал не каждый дипломат: «Братский лидер и руководитель первосентябрьской Великой революции Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии или Братский вождь и руководитель революции». Это я к тому, что иногда один жест, одно слово, не говоря уже о склонности придумывать государственные должности могут сказать о ментальности народа и его руководителей больше, чем многие страницы докладных дипломатических служб…

А ехали мы к обладателю этого по своему уникального титула вот по какой причине. Куба слала отчаянные телеграммы в Москву о том, что страна на грани нефтяного голода. Ливийские власти, несмотря на неоднократные обращения советской стороны тянули с отправкой танкера с заполненными до отказа баками горючим для Острова свободы.

- Что-то разладилось в наших отношениях, - ворчал по дороге наш посол Акопов Павел Семенович. - Не верит он нам…

Через несколько минут, то о чем догадывался советский посол, один из опытнейших на Ближнем Востоке получил возможность услышать из уст Каддафи: «Я знаю к чему ведет Горбачев. Он делает ставку на Америку, на Запад. Но когда мы впустили вас сюда вы делали ставку на революционные силы арабов. И при этом вы пытаетесь нас убедить в обратном». Досталось от Гаида и мне: «Ты очень гордишься своим мусульманским происхождением. Запомни: такие как ты Горбачеву не нужны».

Мухаммед Фатех, мой местный знакомец, получивший врачебное образование во Франции, большой ненавистник ливийского вождя несколькими часами позже сказал по поводу ситуации складывающейся вокруг М.Каддафи следующее: «Его сдают. С вами, советскими мусульманами поступят точно так же. И Гаид по своему прав. Москва перестала быть советской, она давно американская». (Цитата по дневниковым записям) Шел 1989 год.

Спустя несколько лет (осенью 2011 года) мне предстояло на экранах наблюдать, признаюсь, не без боли, как бесчинствующие толпы головорезов (всесоюзное ТВ их именовало боевиками!) извлекают из дренажного трубопровода безжизненное тело того, кто правил Ливией без малого 42 года, и несмотря на безграничную власть предпочел оставаться полковником Каддафи. Это событие осталось в памяти мировой общественности неординарной реакцией тогдашнего госсекретаря США Хилари Клинтон при виде картины безобразной расправы толпы над 70-летним, пожилым человеком. «Wow!», с чисто американской непосредственностью воскликнула она. Но мало кто знает, что госсекретарь оставила еще запись об этом телесюжете: «Это хорошая новость. Мы пришли, мы увидели, он умер». Ключевым в этой записке являются слова: «Мы пришли».

Дональд Трамп: «Саддам был прав»

А до того, семью годами ранее американцы (вместе с другими участниками коалиции) пришли в Ирак и вытащили из подземелья Саддама Хусейна.

Они не любили друг друга – два арабских революционера, два диктатора и два руководителя, связанные идейно и экономически с СССР, но удерживавшие власть не в последнюю очередь благодаря своим финансовым связям с Францией, Германией, Италией и другими странами ЕС. О том, сколько ливийцы потратили на предвыборную кампанию Саркози сын Каддафи кричал в отчаянье на весь мир в мрачные дни свержения своего отца. И все же полковник продержался дольше своего соперника по арабскому национально-освободительному движению Саддама.

Однако казнь последнего произошла при полнейшем молчании арабского мира, к тому времени окончательно запамятовавшего лозунги, которые объединили когда-то арабскую нацию и вызвали к жизни революционные перемены, вручив будущее двадцати с лишним стран и народов в руки тех, кто обещал им возрождение – не коммунистам, не социалистам – революционным демократам. По большей части с военной выучкой. К чести Саддама, он о них вспомнил. Правда, на эшафоте. «Аллах велик. Исламская умма (общность) победит, Палестина — арабская территория» - это было его предсмертным политическим заявлением. Последними же словами были: «Пусть будут прокляты американцы и персы!»

Американцы разрушили богатый, благополучный и амбициозный Ирак, который он создал за более чем четверть века управления Ираком. Иранцы долго и упорно воевали с ним вместе с ненавистными курдами, разорив окончательно Ирак и лишив Саддама амбиций общеарабского лидера. Офицер ЦРУ Джон Никсон, допрашивавший Саддама Хусейна пишет, что тот предрекал поражение американцев в Ираке. В конечном итоге Дж.Никсон пришел к выводу, что только такой безжалостный и сильный руководитель как С.Хусейн мог «сохранить Ирак как единое полиэтническое государство» и противостоять суннитскому экстремизму и шиитскому Ирану. И Б.Обама, и нынешний президент Дональд Трамп полагают, что Соединённым Штатам не следовало вторгаться в Ирак в 2003 году.

Иракская война и воцарившийся после неё хаос во многом предопределили всё, что сегодня происходит на Ближнем Востоке: межрелигиозные войны, распад арабского единства, хаос и бесперспективность Египта, гражданские войны в Ираке, Ливии и Сирии. Наверное в Кремле известно об опасениях нынешнего хозяина Белого дома. И в этом возможно единственный шанс на продление жизни Башара Асада.

Позади Москва

Чем бы не кончилась сирийская трагедия – ясно одно – она подводит черту под целой эпохой общественно-политического развития арабских стран. Надежды, которые связывали арабские массы с национально-политическими силами и в первую очередь с партиями Арабского социалистического возрождения (аль-БААС) оправдались лишь отчасти – на этапе перехода от монархических форм правления к новым, многопартийным. Но сложные процессы общественных преобразований привели фактически к перерождению национально-революционных сил, их трансформации в откровенно тоталитарные, а то и агрессивные семейные, клановые политические образования. Начиная с 60-х годов власть в арабских странах стали прибирать военные как наиболее подготовленная и организованная сила в традиционалистском обществе. Лучший пример – Сирия.

Сирийскую оппозицию - вечно грызущуюся свару властолюбцев поддерживают США, Великобритания, Турция, Саудовская Аравия, Франция, Катар.

За Асадом – Москва. В сентябре 2015 года В.Путин решился на шаг, который стоил в конце ХХ века жизни Советскому Союзу – величайшему российскому проекту. По официальной просьбе Дамаска и с соблюдением всех законодательных правил и процедур Минобороны РФ начало спецоперацию России в Сирии, направленную на поддержку правительственной армии.

В отличие от афганского прецедента участие России в военном сирийском конфликте обосновывается необходимостью полного уничтожения ИГИЛ. Эта организация, как и ряд других террористических группировок, объявивших войну Б.Асаду, бросили вызов всему мировому сообществу и непосредственно угрожают России.

Есть нечто зловещее в признании Б.Асада в том, что cирийский конфликт все более напоминает «что-то среднее между холодной и третьей мировой войной...» В одной из телеграмм Путину он сравнил Алеппо со Сталинградом, а некоторое время спустя мелькнуло сообщение о том, что сын сирийского президента, названного в честь дедушки Хафезом станет студентом одного из московских вузов. Вот тут-то самое время воскликнуть по клинтоновски: WOW! Это значит, что ждать появления у власти нового удачливого генерала долго не придется.