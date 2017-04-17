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В Анкаре и Стамбуле начались протесты обновлено 01:56, фото

Автор: Отдел информации 

Протестующая толпа направляет в сторону Центрального Избирательного Совета в Анкаре. Путь толпе преградил полицейский кордон.

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В эти часы в Анкаре и Стамбуле начались многотысячные акции протеста против фальсификаций во время подсчета голосов на референдуме в Турции. Протестующие требуют отмены результатов подсчета голосования.

Центризбирком Турции объявил победу на референдуме сторонников внесения поправок в конституцию и перехода к президентской форме правления. Перевес составил более миллиона голосов. 

Референдум и та агитация, которая ему предшествовала, может привести к конфронтации в обществе. По оценке независимых аналитиков, в результате проведенного референдума власть президента Эрдогана и правящей партии может ослабнуть.

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В Анкаре и Стамбуле начались протесты обновлено 01:56, фото
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