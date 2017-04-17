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Армяне обстреливают азербайджанские позиции

 

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 114 раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер Иджеванского района, Чинари, Айгепар, Айгедзор Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гызылгаджилы Газахского района, в селе Агбулаг и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Мерзили, Гарагашлы Агдамского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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