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Европа не в восторге от референдума в Турции

 

Евросоюз принял к сведению объявленные результаты референдума в Турции о поправках к Конституции.

"Мы ожидаем оценки Международной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, в том числе что касается предполагаемых нарушений", - говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, распространенном в ночь на понедельник в Брюсселе.

Высокопоставленные представители ЕС отметили, что конституционные поправки и особенно их практическая реализация "будут оцениваться в свете обязательств Турции как страны-кандидата в члены Европейского Союза и в качестве члена Совета Европы".

Они также призвали Турцию "рассмотреть обеспокоенности и рекомендации Совета Европы, включая чрезвычайное положение".

"Ввиду небольшой разницы в результате референдума и далеко идущих последствий конституционных поправок мы также призываем турецкие власти искать максимально возможный национальный консенсус в их осуществлении", - цитирует Интерфакс заявление представителей руководства ЕС.

Согласно данным турецкого информагентства Анадолу, после подсчета 99,82% бюллетеней за изменения в Конституцию Турции, предусматривающие переход к президентской республике, проголосовали 51,39% (25 млн 085 тыс. 527) избирателей, против - 48,61% (23 млн 725 тыс. 587).

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