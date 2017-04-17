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Вице-президент США: «Нашему терпению пришел конец»

 

Вице-президент США Майк Пенс посетил демилитаризованную зону, разделяющую Корейский полуостров; по словам американского политика, стратегическому терпению Вашингтона в отношении КНДР «пришел конец», сообщает агентство Ренхап.

Вице-президент также подчеркнул, что «все опции на столе» и Северной Корее «не стоит сомневаться в решимости США быть вместе с союзниками».

Демилитаризованная зона представляет собой четырехкилометровую полосу поперек Корейского полуострова, посреди которой проходит военно-демаркационная линия.

Визит Пенса в Южную Корею продлится в течение трех дней и проходит на фоне усиления напряженности в противостоянии с КНДР. Американский политик намерен обсудить с временно исполняющим обязанности президента Хван Гё Аном усиление нажима на Пхеньян и размещение в Южной Корее новейшей противоракетной системы THAAD.

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