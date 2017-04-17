Золото стремительно дорожает

Мировые цены на золото достигли максимальной отметки с начала ноября 2016 года из-за усиления политической напряженности вокруг Северной Кореи. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает Reuters.

На прошлой неделе золото подорожало на 2,5 процента — такая динамика роста за неделю стала самой значительной с июня прошлого года.

В 09:20 цена на золото выросла на 0,08 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов — до 1289 долларов за тройскую унцию. Серебро также поднялось в цене на 0,22 процента и торговалось по 18,550 доллара за унцию.