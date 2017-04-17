Лукашенко поздравил Эрдогана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве, — отметил Лукашенко. — Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции».