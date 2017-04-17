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Японский император отрекается от трона

 

Правительство Японии готовится представить с 19 мая в парламент страны проект специального закона, который позволил бы императору Акихито оставить престол и передать его своему наследнику, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

По его данным, японское правительство надеется на принятие этого закона до конца нынешней парламентской сессии, которая завершится 18 июня.

Закон будет касаться только нынешнего 83-летнего императора Акихито, который в прошлом году пожелал оставить престол, несмотря на то, что японское законодательство такой возможности не предоставляет.

Как сообщает Киодо, предполагается, что место императора займет после него наследный принц Нарухито. Новый закон также должен, в частности, определить титул отрекающегося императора и место его дальнейшего проживания.

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