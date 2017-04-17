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Иран согласился сократить добычу нефти

 

Большинство участников соглашения о сокращении добычи нефти хотят его продлить, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

По его словам, Тегеран готов поддержать продление нефтяного пакта, если его участники придут к такому решению, сообщает РИА Новости.

«Иран также поддерживает такое решение о продлении соглашения. Если другие страны его поддержат, так поступит и Иран», — указал Зангане.

Напомним, 30 ноября 2016 года по итогам встречи в Вене страны ОПЕК впервые за многие годы договорились о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в сутки  до 32,5 млн баррелей. 10 декабря не входящие в картель страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей. Обязательства по снижению добычи нефти из стран вне ОПЕК взяли на себя 11 государств: Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан. Сокращение началось с января 2017 года. Нефтяной пакт заключен на первое полугодие нынешнего года с возможностью пролонгации.

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