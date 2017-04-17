Более тысячи палестинцев объявили голодовку в израильских тюрьмах

Более тысячи палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявили в понедельник голодовку, сообщает Русская служба BBC.
Протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению.
По словам представителя Палестинской автономии Иссы Караке, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти.
В неправительственной организации "Клуб палестинских заключенных" оценивают число участников акции в 1500.
По данным представителей Палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержатся примерно 7 тысяч палестинцев.