В гянджинском СИЗО повесился заключенный

В Следственном изоляторе №2 Пенитенциарной службы в Гяндже повесился арестованный, сообщает АПА.
Согласно информации, повесившимся оказался Самир Байрамов (1988 г.р.), который обвинялся в краже.
По факту ведется расследование.
В Следственном изоляторе №2 Пенитенциарной службы в Гяндже повесился арестованный, сообщает АПА.
Согласно информации, повесившимся оказался Самир Байрамов (1988 г.р.), который обвинялся в краже.
По факту ведется расследование.
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