Мы и раньше в своих статьях указывали на чрезвычайную важность гармонизации принципов составления отдельных элементов «Макроэкономической финансовой статистики». Потому что гармонизация принципов составления отдельных элементов такой статистики обеспечивает возможность согласования между собой показателей различных областей финансовой статистики.

Только таким образом можно достичь согласованности между различными разделами макроэкономической финансовой статистики, с одной стороны, а также между этой статистикой и другими областями макроэкономической статистики, с другой стороны, создать принципиально новую возможность углубления экономического анализа страны в целях четкого формулирования ее адекватной экономической политики. В то же время построение такой модели невозможно без согласования отдельных переменных, характеризующих макроэкономическую финансовую систему - сальдо текущих операций платежного баланса, дефицит или профицит госбюджета, чистые иностранные активы, международные резервы, денежная база, денежная масса и т.д.

О проблеме гармонизации статистики

Валовой внутренний продукт (ВВП) - знакомый нам всем показатель, но давайте задумаемся, что этот показатель означает вообще. ВВП - это совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного месяца/квартала/года. А теперь рассмотрим в отдельности смысл каждого слова этого определения.

Совокупная. ВВП - это агрегированный показатель, характеризующий общий объем производства, совокупный выпуск.

Рыночная. В стоимость ВВП включаются только официальные рыночные сделки, т.е. те из них, которые прошли через процесс купли-продажи и были официально зарегистрированы. Поэтому в ВВП не включаются:

а) труд на себя (человек сам строит себе дом, ремонтирует квартиру, мастер сам чинит свой телевизор или автомобиль и т.д.);

б) труд на безвозмездной основе (сделать приятелю ремонт, довезти знакомого до аэропорта и т.д.);

в) стоимость товаров и услуг, производимых теневой экономикой. Теневая экономика включает те виды производства и деятельности, которые официально не зарегистрированы и не учитываются национальными статистическими и налоговыми службами.

К теневой экономике, таким образом, относятся не только незаконные виды деятельности, но и вполне легальные виды, прибыль от которых укрывается от уплаты налогов. Для оценки доли теневой экономики нет прямых методов подсчета, и для этого, как правило, используются косвенные методы, одним из которых является дополнительная денежная масса (наличные деньги) в обращении, то есть количество денег сверх требуемых для обслуживания официальных сделок. Об этом мы подробно писали во второй статье.

Для расчета ВВП используются три метода: по добавленной стоимости (производственный метод), по доходам (распределительный метод) и по расходам (метод конечного использования). Но независимо от применяемого метода показатель ВВП должен получаться одинаковым, поскольку в экономике совокупный доход равен величине совокупных расходов, а суммарная величина добавленной стоимости равна стоимости конечной продукции – именно эти показатели и составляют суть ВВП.

При этом величина стоимости конечной продукции есть не что иное, как сумма расходов конечных потребителей на покупку совокупного продукта. Для углубленного экономического анализа применяется метод по расходам, поскольку этот метод показывает взаимосвязь между СНС - системой национальных счетов, СГФ - статистикой государственных финансов (государственным бюджетом) и ПБ - платежным балансом.

ВВП, рассчитанный по методу конечного использования, представляет собой сумму расходов всех макроэкономических агентов, поскольку в данном случае учитывается, кто выступил конечным потребителем произведенных в экономике товаров и услуг, кто израсходовал средства на их покупку в течение определенного периода. При подсчете по этому методу ВВП определяется путем суммирования расходов:

ВВП = потребительские расходы домохозяйств + государственные расходы на закупку товаров и услуг +внутренние инвестиционные расходы + расходы иностранного сектора (сальдо между экспортом и импортом товаров и услуг). (уравнение 1).

Но надо учесть, что мы в течение данного периода расходуем не суммарный показатель ВВП, а суммарный показатель Валового национального располагаемого дохода (ВНРД).

Разберемся в сути образования ВНРД

В создании ВВП наряду с гражданами нашей страны участвуют и иностранные граждане. Кроме того, наши граждане участвуют в создание ВВП других стран. И всем им этот труд оплачивается в виде зарплаты. Параллельно зарубежные компании инвестируют в нашу экономику с целью получения доходов. В свою очередь, наши компании также инвестирует за границу с целью получения доходов. Суммарное сальдо всех этих факторов называется «сальдо первичных доходов, полученных резидентами страны из-за границы» и учитывается в «счете текущих операций» нашего платежного баланса в графе «первичные доходы».

В то же время в течение этого периода мы перечисляем за границу и получаем оттуда на безвозмездной основе определенные суммы. Получаем в виде помощи из-за границы также товары и услуги, да и сами оказываем другим такую же помощь за границу и т.д. Разность таких операций называется «сальдо текущих трансфертов, полученных резидентами страны из-за границы» и учитывается в «счете текущих операций» платежного баланса в графе «вторичные доходы». Получается, ВНРД есть показатель ВПП, но скорректированный на сумму, указанную в графе первичных и вторичных доходов в «счете текущих операций» платежного баланса.

Прибегнем к помощи математики, из которой известно: если приплюсовать к каждой части уравнения равные значения, то равенство не меняется. Исходя из этого, приплюсуем показатели сальдо первичных и вторичных доходов к левой и правой части уравнения

1. Если учесть, что в правой части уравнения сумма «сальдо между экспортом и импортом товаров и услуг», «первичных доходов» и «вторичных доходов» по определению представляет собой «сальдо по текущим операциям» платежного баланса, получим:

ВНРД=потребительские расходы домохозяйств + государственные расходы на закупки товаров и услуг + внутренние инвестиционные расходы + сальдо текущих операции ПБ.(уравнение 2)

Примем во внимание, что по определению СНС валовое национальное сбережение определяется как разность между ВНРД и конечным потреблением, то есть суммой потребительских расходов домохозяйств и государственных расходов на закупки товаров и услуг. Тогда после несложных математических расчетов получим:

Тогда уравнение 2 можно записать нижеследующим образом:

ВНРД - конечное потребление = внутренние инвестиционные расходы + сальдо текущих операций ПБ. (уравнение 3)

Отсюда получается, что: валовое национальное сбережение = внутренние инвестиционные расходы + сальдо текущих операции ПБ. (уравнение 4)

Следовательно, сальдо текущих операций ПБ = валовое национальное сбережение - внутренние инвестиционные расходы. (тождество)

А это тождество, в конечном итоге, означает, что сальдо по текущим операциям платежного баланса есть разность между валовым национальным сбережением и внутренними инвестициями.

А теперь на основе официальных показателей национальных сбережений и внутренних инвестиций из СНС 2014 года (статистика последующих годов страдает отсутствием полноты) произведем расчет сальдо текущих операций платежного баланса с помощью указанного тождества: 24,6 млрд. манатов (национальные сбережения) - 16,2 млрд. манатов (внутренние инвестиции) = 8,4 млрд. манатов (сальдо текущих операций).

По тогдашнему курсу маната 8,4 млрд. манатов составляли приблизительно 10,4 млрд. долларов США. К концу 2014 года (по официальной статистике ЦБА) сальдо текущих операций платежного баланса составляло столько же. На первый взгляд вроде бы получается, что гармонизация между СНС и ПБ есть и нам остается только констатировать это как положительный факт. И действительно, ради справедливости отметим, что ведение Госкомстатом статистики в СНС в принципе отвечает рекомендациям МВФ, гармонизация внутри этой системы достигнута. Но само по себе это тождество не представляет интереса для глубоких аналитических расчетов, которые требуют секторального подхода.

Что искажает картину?

Платежные балансы Азербайджана за ряд лет (2006-2015 годы), составленные ЦБА, показывали устойчивое и значительное по величине (относительно ВВП) активное сальдо по счету текущих операций. Это свидетельствует о том, что сбережения резидентов Азербайджана не были полностью инвестированы в экономику страны. Из соответствующих показателей финансового счета платежного баланса видно, что огромная часть этих сбережений была использована для накопления иностранных активов частным сектором, в частности, накоплением наличной иностранной валюты, в основном долларов. А это уже является наименее эффективной формой инвестирования активов, таким образом, мы фактически финансируем дефицит госбюджета США.

Говоря о структуре национального сбережения, следует упомянуть, что его составляют, с одной стороны, сбережения органов государственного управления, а с другой, сбережения прочих секторов экономики. Известно, что инвестиции в экономику разделяются на государственные и частные. Сопоставление сбережений и инвестиций, осуществленных государственными органами, и сбережений и инвестиций других секторов национальной экономики позволяет исследовать, каким образом экономическая деятельность институциональных единиц различных секторов национальной экономики влияет на сальдо по текущим операциям платежного баланса. С учетом последних двух соотношений тождество примет следующий вид:

Национальные сбережения – инвестиции = сальдо текущих операций ПБ = (сбережения госуправления – инвестиции госуправления) +(сбережения других секторов экономики – инвестиции других секторов экономики).

Это тождество, связывающее показатели систем национальных счетов (СНС), платежного баланса (ПБ) и статистики государственных финансов (СГФ), показывает, что сальдо по текущим операциям платежного баланса складывается из показателей, отражающих относительно независимые процессы сбережения и инвестирования различных секторов экономики.

В частности, это показывает, что даже если органы госуправления осуществляют внутренние инвестиции, которые превышают их сбережения, то это необязательно приводит к снижению положительного сальдо по текущим операциям платежного баланса, так как внутренние инвестиции, осуществляемые другими секторами, могут оказаться значительно меньше их сбережений.

По существу, именно такая ситуация сложилась в азербайджанской экономике. Однако наша СГФ, которую ведет Минфин, составляется не в полном соответствии с международными стандартами. Так, неясными остаются не только величина разности сбережения органов госуправления и их внутренними инвестициями, но и ее знак. С учетом этого разница между сбережениями и инвестициями органов госуправления за рассматриваемый период, скорее всего, имеет отрицательный знак или незначительное положительное значение.

В то же время, как показывает СНС, все указанные выше годы сбережения госуправления были положительны и достигали огромных размеров. Это связано с тем, что составители этой статистики в состав институционального сектора госуправления включали также государственные предприятия. Правда, в руководстве по составлению СНС от 1993 года не было четкого разделения «сектора государственного управления» и «государственного сектора». Но с 2008 года в новой редакции они четко разделены в новой главе, предназначенной для обеспечения связи со статистикой государственных финансов, методами определения бюджетного долга и бюджетного дефицита. И хотя в целом для экономики ее сбережения не зависят от того, где указаны приведенные показатели, для анализа платежного баланса верное указание графы показателя имеет огромное аналитическое значение.

Еще более, на наш взгляд, общую картину могут исказить прямые расходы Нефтяного фонда, направленные на решение различных государственных социальных проблем, которые не учитываются в госбюджете. Хотя фонд и является отдельной институциональной единицей, это по существу государственный инвестиционный фонд, которым распоряжается глава государства. У фонда имеется единственная функция – аккумулирование финансовых активов и управление ими. Тратить его средства на решение социальных проблем тоже компетенция руководства страны. Поэтому такие расходы должны указываться вместе с официальными трансфертами из фонда в госбюджет. Так предписывает МВФ, так подсказывает простая логика.

Продолжение следует