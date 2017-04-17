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В Баку потеплеет до 22 градусов

 

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен слабый туман. Скорость умеренного южного ветра будет местами усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 8-12, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 9-11, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 763 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 10-15 градусов тепла. 

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В Баку потеплеет до 22 градусов
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