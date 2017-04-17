Стычка на таджикско-узбекской границе

На таджикско-узбекской границе произошел вооруженный инцидент, в результате которого узбекские пограничники застрелили гражданина Таджикистана. Как передает Podrobno.uz со ссылкой на сообщение пресс-службы Комитета по охране госграницы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ) Узбекистана, 15 апреля в 18:10 в районе населенного пункта Куруксай Сариасийского района Сурхандарьинской области пограннаряд заметил переход из Таджикистана в Узбекистан стада крупного рогатого скота.

В соответствии с линией поведения на узбекско-таджикской госгранице узбекские пограничники начали осуществлять выдворение скота обратно на территорию Таджикистана.

В это время к пограннаряду с территории Таджикистана начали приближаться трое неизвестных лиц, которые углубились на территорию Узбекистана примерно на 50 метров и начали выкрикивать в адрес пограничников претензии о незаконном выдворении скота, говоря о принадлежности этой местности Таджикистану. Используя нецензурную лексику, граждане Таджикистана начали провоцировать стражей границы.