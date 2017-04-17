Главы Индии и Пакистана могут встретиться в Астане

Исламабад не исключает возможной двусторонней встречи премьер-министров Пакистана и Индии Наваза Шарифа и Нарендры Моди в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в июне в Астане, несмотря на очередной "шпионский" скандал, сообщает издание Express Tribune со ссылкой на источники.

В отношениях Пакистана и Индии уже более года после того, как в январе 2016 года из-за нападения боевиков на индийскую авиабазу Патханкот, штат Пенджаб, провалилась попытка наладить "всеобъемлющий" диалог между двумя странами, инициированная в конце 2015 года. С тех пор возобновлению полноценных переговоров между двумя странами постоянно мешали различные факторы.

В начале 2017 года в Исламабаде и Нью-Дели спекулировали информацией о возможном скором возобновлении диалога, в том числе о первой двусторонней встрече Моди и Шарифа "на полях" саммита ШОС в июне.