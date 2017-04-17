Али Лариджани: «Иран за территориальную целостность Азербайджана»

В рамках визита в Иран министр обороны Закир Гасанов встретился с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи министр обороны отметил важную роль и большой вклад многочисленных встреч и взаимных визитов президентов, государственных представителей Азербайджана и Ирана в расширение связей между странами, а также в развитие и укрепление двустороннего сотрудничества.

Лариджани в свою очередь подчеркнул, что Иран всегда поддерживал и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и является сторонником решения карабахского конфликта мирным путем, в рамках норм и принципов международного права.

Стороны также обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной, военно-технической сферах, региональные, глобальные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.