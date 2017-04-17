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Посла Ирана вызвали на ковер в МИД 5 апреля в 17:00 эксклюзив

Автор: Отдел политики 

История с «восстановительными работами» в мечети Верхний Говхарага в городе Шуша, к которым карабахские сепаратисты привлекают иранских специалистов, продолжает набирать обороты. Напомним, как уже сообщал haqqin.az, Армения привлекла к этим работам иранскую компанию Part Saman Jahan Co. В связи с этим посол Ирана в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где и было особо отмечено о принятии необходимых мер по пресечению незаконной деятельности данной компании на оккупированных территориях Азербайджана.

Джавад Джахангирзаде

Между тем иранская пресса, ссылаясь на источники в МИД ИРИ, неожиданно сообщила, что информация о вызове посла Ирана в Баку Джавада Джахангирзаде в МИД Азербайджана не соответствует действительности. Эту новость распространил иранский сайт Azariha, затем ее растиражировали армянские СМИ.

Azariha отмечает, что пресс-секретарь МИД Ирана отрицает данные сведения: «В тот день, когда была распространена вышеупомянутая новость, посол ИРИ не находился в Баку, он вернулся туда лишь в четверг, 13 апреля».

Между тем источники в МИД Азербайджана сообщили haqqin.az, что иранская пресса, а вместе с ней и армянская, вновь пытается поставить под сомнение неоспоримые факты.

«Посол Ирана Джавад Джахангирзаде был вызван в МИД Азербайджана 5 апреля в 17:00. Он провел встречу с официальными лицами министерства, о чем и проинформировал средства массовой информации МИД Азербайджана. Иранской прессе, вместо того чтобы заниматься подобными провокациями, стоит начать расследование незаконных визитов своих граждан в Нагорный Карабах, а также заняться изучением деятельности иранских компаний, вовлеченных в реконструкцию шушинской мечети», - подчеркнул источник.

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