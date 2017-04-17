Антиамериканские заявления военного руководства Ирана на встрече с Закиром Гасановым

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил во время встречи с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым в воскресенье, что США никогда не смогут повысить свою национальную безопасность путем бомбардировки других стран, сообщает «Иран.ру».

Шамхани коснулся этого вопроса после того, как США в четверг использовали свою самую мощную неядерную бомбу, известную как «мать всех бомб», против позиций террористической организации ИГИЛ в Афганистане.

Кроме того, 7 апреля США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат под предлогом того, что аэродром использовался для химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

Шамхани также назвал бомбардировку Афганистана американцами «незаконной». Односторонние действия США и некоторых их союзников, которые подрывают региональную безопасность, препятствуют политическому решению кризисов в регионе, отметил Шамхани.