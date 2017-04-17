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Рамизу Мехтиеву исполнилось 79 лет

 

Сегодня день рождения руководителя Администрации президента Азербайджана, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Рамизу Мехтиеву исполнилось 79 лет.

Рамиз Энвер оглу Мехтиев родился в Баку 17 апреля 1938 года. В декабре 1982 года был избран секретарем ЦК КП Азербайджана. В мае 1988 года в связи со сменой руководства республики на пленуме ЦК был освобожден от должности секретаря ЦК КП Азербайджана.

В июне 1988 года назначен заведующим отделом Института общественно-политических исследований и информации Академии наук Азербайджана.

В 1993 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук.

В феврале 1994 года президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым был назначен заведующим отделом аппарата президента, а в феврале 1995 года  руководителем Администрации президента Азербайджана.

В 1980-1990 годах  депутат Верховного Совета Азербайджана двух созывов, в 1995 году избран депутатом Милли Меджлиса.

Рамиз Мехтиев награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Истиглал» и «Шараф».

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