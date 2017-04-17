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Киргизских политиков обвинили в попытке захвата власти

 

Суд в Киргизии приговорил ряд политиков республики к различным срокам лишения свободы за попытку насильственного захвата власти в стране. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в канцелярии райсуда.

«По решению суда Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров приговорены к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Эрнест Карыбеков  к 20 годам заключения с конфискацией имущества»,  отметили в канцелярии.

Бывший госсекретарь Киргизии Дастан Сарыгулов также был признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы условно.

«Данный приговор можно обжаловать в вышестоящей инстанции, в Бишкекском городском суде»,  напомнили в канцелярии.

В прошлом году в киргизском сегменте интернета были распространены аудиозаписи телефонных и личных разговоров членов так называемого Народного парламента, в его состав в том числе входили бывший губернатор Джалал-Абадской области Асанов, а также Кадыров, Карыбеков и Сарыгулов, во время которых обсуждались планы захвата власти в стране. Кроме этого, их участники советовались друг с другом по вопросу распределения государственных должностей после прихода к власти.

Данные записи стали основанием для возбуждения в отношении них уголовного дела, расследованием которого занимался Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. Впоследствии экспертизой было установлено, что участниками состоявшихся разговоров являются Асанов, Кадыров, Карыбеков и Сарыгулов. В отношении них было возбуждено дело по статьям «Приготовление к насильственному захвату власти» и «Приготовление к применению насилия в отношении представителя власти» Уголовного кодекса Киргизии.

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