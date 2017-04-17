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Власти Японии опасаются наплыва беженцев из КНДР

 

На следующий день после неудачного запуска ракеты в КНДР в Японии прошло заседание Совета национальной безопасности.

По данным Kyodo, генеральный секретарь Кабинета министров Есихидэ Суга сообщил, что премьер Синдзо Абэ намерен обсудить тему КНДР с вице-президентом США Майком Пенсом, когда тот через три дня прибудет в Японию. Пенс сейчас находится с визитом в Южной Корее.

Сам Абэ заявил, что согласен с американским подходом к проблеме КНДР.

«Администрация Трампа очень ясно показала, что не будет проявлять стратегического терпения и что она рассматривает все варианты решения проблемы. Такой подход наша страна поддерживает»,  цитирует его сайт телеканала NTDTV.

По словам главы правительства, КНДР продемонстрировала свою военную силу на параде 15 апреля. "Там показали баллистические ракеты нескольких типов, включая новые. 16-го они попытались запустить баллистическую ракету. Конечно, важно поддерживать мир дипломатическим путем. Но диалог ради диалога абсолютно бесполезный»,  отметил политик.

Абэ не исключил наплыва беженцев из Северной Кореи. «Если к нам хлынут беженцы, нам нужно продумать действия, например, как их защитить, каков процесс въезда в Японию, как мы их разместим, как будем определять, кто имеет право на нашу защиту»,  сообщил он парламенту.

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