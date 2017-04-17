Власти Японии опасаются наплыва беженцев из КНДР

На следующий день после неудачного запуска ракеты в КНДР в Японии прошло заседание Совета национальной безопасности.

По данным Kyodo, генеральный секретарь Кабинета министров Есихидэ Суга сообщил, что премьер Синдзо Абэ намерен обсудить тему КНДР с вице-президентом США Майком Пенсом, когда тот через три дня прибудет в Японию. Пенс сейчас находится с визитом в Южной Корее.

Сам Абэ заявил, что согласен с американским подходом к проблеме КНДР.

«Администрация Трампа очень ясно показала, что не будет проявлять стратегического терпения и что она рассматривает все варианты решения проблемы. Такой подход наша страна поддерживает», — цитирует его сайт телеканала NTDTV.

По словам главы правительства, КНДР продемонстрировала свою военную силу на параде 15 апреля. "Там показали баллистические ракеты нескольких типов, включая новые. 16-го они попытались запустить баллистическую ракету. Конечно, важно поддерживать мир дипломатическим путем. Но диалог ради диалога абсолютно бесполезный», — отметил политик.

Абэ не исключил наплыва беженцев из Северной Кореи. «Если к нам хлынут беженцы, нам нужно продумать действия, например, как их защитить, каков процесс въезда в Японию, как мы их разместим, как будем определять, кто имеет право на нашу защиту», — сообщил он парламенту.