В подвале жилого дома в Иркутске нашли взрывчатку

В Иркутске в подвале жилого дома были найдены тротиловые шашки и другие боеприпасы, передает Росбалт.

Как сообщили в полиции региона, сегодня утром диспетчер управляющей компании сообщил правоохранителям, что при уборке подвальных помещений в одном из домов Первомайского микрорайона рабочие обнаружили подозрительные предметы.

Из дома были экстренно эвакуированы 50 жильцов. Оказалось, что боеприпасы были засыпаны землей и лежали среди старого мусора. Сотрудники Росгвардии вынесли из подвала тротиловые шашки, патроны, а также гранату, запал которой находился отдельно. Предметы направили на экспертизу.

Возбуждено дело о незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.