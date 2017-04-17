В Баку пенсионерка задушила себя полиэтиленовым пакетом

16 апреля Зарифа Мамедали гызы Султанова (1931 г.р.), проживавшая в доме № 3 по улице Мирзы Фатали Ахундова, покончила с собой, сообщает Sputnik Азербайджан.

Для самоубийства женщина использовала полиэтиленовый пакет, надев его на голову.

Согласно имеющимся данным, никаких следов насилия на теле Султановой не обнаружено. Предполагается, что Султанова покончила с собой из-за болезни. Она не могла передвигаться и все время находилась в инвалидном кресле. Султанова жила вместе с дочерью, которая находилась дома в момент совершения суицида.

Сообщается, что женщина оставила дочери предсмертную записку, в которой просила простить ее.

По факту районной прокуратурой ведется расследование.