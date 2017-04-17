Меркель передала британцам досье на Путина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель передала британским спецслужбам досье на президента России Владимира Путина, собранное немецкой разведкой. Об этом сообщает издание Focus, которое цитирует Лента.ру.

Журнал, ссылаясь на свои источники в немецких спецслужбах, утверждает, что в октябре 2015 года Меркель посетила официальную загородную резиденцию британского премьер-министра Дэвида Кэмерона — поместье Чекерс.

Там канцлер встретилась с руководителями британских разведки и контрразведки, MI6 и MI5 — Алексом Янгером и Эндрю Паркером. Во время беседы они предупредили Меркель о возможных терактах в Германии. Та в свою очередь передала им досье на российского президента Владимира Путина и аналитические материалы о ситуации в Крыму.