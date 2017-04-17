Ильхам Алиев: «Торговля оружием уже приносит доход Азербайджану»

«Для выхода на новые рынки должны быть проанализированы иностранные рынки, а на традиционных надо укрепить наши позиции. В связи с этим особое значение имеет создание центров логистики». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на состоявшемся в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

Ильхам Алиев довел до внимания важность развития упаковочной промышленности, широкого использования сырья, производимого на создаваемых в стране крупных предприятиях.

Подчеркнув среди новых экспортных путей экспорт военной техники, президент отметил важность начала рекламных кампаний в иностранных медиа.