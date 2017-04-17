Потерпевший по делу Човдарова сгорел заживо

Сгоревший заживо в результате произошедшей несколько дней назад аварии в Баку Гюльага Магеррам оглу Гулиев проходил в качестве потерпевшего лица по уголовному делу находящегося под арестом генерала МНБ Акифа Човдарова, сообщает АПА.

Гюльага Гулиев был водителем другого потерпевшего, Намика Оруджева. Во время дачи показаний на прошлом заседании Г.Гулиев сказал, что в 2015 году он отвез Н.Оруджева на свадьбу сына сестры Ильхама Гасымова. Он отметил, что на свадьбе произошла драка. Его задержали, однако потом отпустили, признав невиновным.

Роковое ДТП произошло 14 апреля на трассе Зых-Международный аэропорт Гейдар Алиев. Автомобиль марки KIA, за рулем которого находился житель города Баку Садиг Эдилов, врезался в ехавший впереди «ВАЗ-2104», которым управлял житель столицы Гюльага Гулиев. От удара ВАЗ загорелся. В результате аварии Г.Гулиев и пассажиры - жители Баку Нариф Садыхов и его брат Эльчин скончались на месте.

В настоящее время ведется расследование.