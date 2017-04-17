Сборная Кувейта не сможет выступать на Исламиаде в Баку под своим флагом. Более того, страна может и вовсе отказаться от участия в предстоящих Играх.

По сообщениям кувейтских СМИ, после обсуждений в Баку с министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым и представителями Спортивной федерации исламской солидарности (ISSF) было принято решение допустить кувейтских спортсменов до участия в Исламиаде, но с условием, что они будут выступать под нейтральным флагом ISSF и на Играх не будет государственных символов Кувейта.

Как известно, продолжается дисквалификация Кувейта, наложенная Международным олимпийским комитетом (МОК) в октябре 2015 года за вмешательство правительства страны в работу Национального олимпийского комитета. На Олимпиаде-2016 в Рио несколько кувейтских спортсменов выступали под олимпийским флагом.

Несколько месяцев назад Кувейт обратился в МОК с просьбой временно отменить запрет, пока соответствующие местные законы не будут пересмотрены. Однако получил отказ. МОК заявил, что не будет отменять санкции, потому что «за последние несколько месяцев ситуация значительно ухудшилась из-за ряда решений, принятых в нарушение принципов и правил Олимпийской хартии».

Первоначально решение о допуске кувейтских спортсменов до участия в Исламиаде было встречено на ура, даже несмотря на то, что они будут выступать под знаменем ISSF.

«Я благодарен министру молодежи и спорта Азербайджана и ISSF, что они разрешили нам участвовать в Играх, - заявил глава Олимпийского комитета Кувейта шейх Фахад Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах. - Мы сможем выступить лишь в индивидуальных видах спорта, так как жеребьевка командных соревнований уже состоялась».

Как сообщили в пресс-службе Операционного комитета Исламиады, аккредитацию получат только кувейтские спортсмены и тренеры, но не функционеры. Главой кувейтской делегации будет представитель ISSF.

Однако затем кувейтские СМИ, ссылаясь на источник в Олимпийском комитете Кувейта, опубликовали информацию, в которой заявили, что Кувейт не очень-то желает выступать в Баку не под своим флагом. Сообщается, что кувейтцы могут полностью отказаться от выступления на Исламиаде, либо могут делегировать в Азербайджан лишь стрелков, которые будут оплачивать свою поездку сами.

Напомним, церемония открытия Игр исламской солидарности состоится 12 мая на Бакинском Олимпийском стадионе. При этом уже 8 мая стартуют футбольные соревнования, в которых примут участие сборные Азербайджана, Турции, Саудовской Аравии, Камеруна, Марокко, Омана, Палестины и Алжира.

Помимо футбола будут разыграны медали в легкой атлетике, прыжках в воду, плавании, водном поло, баскетболе 3x3, спортивной и художественной гимнастике, гандболе, настольном теннисе, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, женской борьбе, стрельбе, теннисе, волейболе, боксе, зорхане, каратэ, таэквондо, ушу и тяжелой атлетике.

Ожидается, что в Исламиаде вместе с Кувейтом примут участие около 5 тысяч спортсменов из 57 стран, которые разыграют 270 комплектов наград.