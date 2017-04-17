Подписаться на уведомления
 

Российские подлодки заметили у берегов Латвии

 

Вооруженные силы Латвии обнаружили у берегов страны российские подводные лодки и корабль поддержки. Об этом в понедельник, 17 апреля, оборонное ведомство страны сообщило в Twitter.

«16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российские подводные лодки класса Kilo», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 20 морских милях от территориальных вод республики зафиксировано судно технической поддержки субмарин класса «Каштан».

244 просмотров


Старости
Александр Дугин: «Есть у нас один сценарий по Карабаху»
Александр Дугин: «Есть у нас один сценарий по Карабаху» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
18 Апр 19° / 12°
19 Апр 21° / 11°
20 Апр 18° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.808 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Сбой в «Азерселл» парализовал банкоматы
Российские подлодки заметили у берегов Латвии
Открывается прямой рейс из Баку в Мекку
Флаг Кувейта будет запрещен на Исламиаде Страна может отказаться от приезда в Баку
Потерпевший по делу Човдарова сгорел заживо
Ильхам Алиев: «Торговля оружием уже приносит доход Азербайджану»
Меркель передала британцам досье на Путина
В Баку пенсионерка задушила себя полиэтиленовым пакетом
В подвале жилого дома в Иркутске нашли взрывчатку
Власти Японии опасаются наплыва беженцев из КНДР
Турок будут лишать гражданства Бельгии За поддержку Эрдогана
Киргизских политиков обвинили в попытке захвата власти
Рамизу Мехтиеву исполнилось 79 лет
Антиамериканские заявления военного руководства Ирана на встрече с Закиром Гасановым
Посла Ирана вызвали на ковер в МИД 5 апреля в 17:00 эксклюзив
Али Лариджани: «Иран за территориальную целостность Азербайджана»
Главы Индии и Пакистана могут встретиться в Астане
В доме жителя Барды нашли склад оружия
Стычка на таджикско-узбекской границе
В Баку потеплеет до 22 градусов
Американцы высадили десант в Сирии
Туркменбаши решил очистить страну от курильщиков
В гянджинском СИЗО повесился заключенный
Как спасти азербайджанскую экономику статья четвертая
Fitch об успехе Азербайджана: «Ликвидирован дефицит бюджета»
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться