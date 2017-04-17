Российские подлодки заметили у берегов Латвии

Вооруженные силы Латвии обнаружили у берегов страны российские подводные лодки и корабль поддержки. Об этом в понедельник, 17 апреля, оборонное ведомство страны сообщило в Twitter.

«16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российские подводные лодки класса Kilo», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 20 морских милях от территориальных вод республики зафиксировано судно технической поддержки субмарин класса «Каштан».