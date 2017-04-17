Сбой в «Азерселл» парализовал банкоматы

Все безналичные расчеты через банкоматы и POS-терминалы по картам AzeriCard приостановлены в связи с проблемами с интернетом, который обеспечивает «Азерселл». Об этом haqqin.az сообщили в ООО АzeriCard. Здесь посоветовали повременить с электронными расчетами, пока не будет восстановлена работа интернет-сети «Азерселл».

В свою очередь, как сообщил haqqin.az эксперт Осман Гюндуз, проблема, видимо, не в фибро-оптической кабельной системе, а в воздушном, мобильном интернете «Азерселл».

По его сведениям, в «Азерселл» дают сомнительные объяснения по поводу сбоя, объясняя проблемы тем, что подача интернета приостановлена в связи с работами по модернизации, обновлением сети.

«Это выглядит очень неубедительно. Такие крупные компании, как «Азерселл», модернизацию проводят в ночное время, после 00:00, а заканчиваются работы к семи утра. Это не вызывает проблем у пользователей сети. Но затеять в середине дня обновление…», - недоумевает эксперт.

По его словам, посредством интернета проводят свою работу предприятия, осуществляются электронные платежи и пр. Мобильный оператор должен дать ясный и убедительный ответ о причинах сбоя. «Это обеспечит доверие абонентов к этой компании», - сказал эксперт.

По словам Османа Гюндуза, никаких технических сбоев в государственной системе электронной связи нет. «Вся проблема в серверах и дата-центрах «Азерселл», - сказал он.