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В Мосуле убили «Эмира Кавказа»

 

Один из основных помощников главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади по прозвищу «Эмир Кавказа» убит в городе Талль-Афар, расположенном к западу от Мосула. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на собственный неназванный источник.

По его данным, высокопоставленный функционер ИГ был «убит Богом» возле дома, где проживал. В связи с этим событием боевики начали широкомасштабную операцию по поиску вероятных убийц и прочесывают городские кварталы.

По словам источника, неоднократные убийства высокопоставленных деятелей ИГ могут свидетельствовать о глубоких противоречиях между представителями различных течений внутри руководства группировки.

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