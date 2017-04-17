В Мосуле убили «Эмира Кавказа»

Один из основных помощников главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади по прозвищу «Эмир Кавказа» убит в городе Талль-Афар, расположенном к западу от Мосула. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на собственный неназванный источник.

По его данным, высокопоставленный функционер ИГ был «убит Богом» возле дома, где проживал. В связи с этим событием боевики начали широкомасштабную операцию по поиску вероятных убийц и прочесывают городские кварталы.

По словам источника, неоднократные убийства высокопоставленных деятелей ИГ могут свидетельствовать о глубоких противоречиях между представителями различных течений внутри руководства группировки.