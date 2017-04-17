В Британии закрыли дело из-за чрезмерной жестокости преступника

В Британии отозвали иск к заключенному преступнику из-за того, что ответчик оказался слишком жестоким. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о 25-летнем Эндрю Бернсе, отбывающем пожизненный срок в шотландской тюрьме Гленохил за вандализм, разбойные нападения, сопротивление полиции и попытки оклеветать сотрудников пенитенциарного учреждения. Его обвинили в том, что он напал на надзирателя, зашедшего в камеру, чтобы разрешить ссору между заключенными. Бернс жестоко избил надзирателя и сопровождавшую его медсестру стулом, оба сотрудника тюрьмы были доставлены в больницу с травмами головы.

Изначально против заключенного планировали возбудить дело о нападении на стражей порядка, однако сочли это нецелесообразным. Судьи решили, что заключенный слишком опасен и при доставке его в суд и в процессе заседания могут возникнуть неприятные инциденты: ранее Бернс во время перевозки неоднократно пытался бежать. В итоге иск был отозван.