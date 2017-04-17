В Турции решили продлить чрезвычайное положение

Официальная Анкара после проведения в стране референдума о поправках к Конституции заявила о планах продлить режим чрезвычайной ситуации, действующий почти девять месяцев.

Как передает телеканал NTV, судя по всему, такое решение принял Совет нацбезопасности Турции.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов «немедленно» провести отдельный референдум по возвращению смертной казни. Если страна вернет такой вид наказания, это будет означать конец переговоров по присоединению Турции к Евросоюзу, отмечает Reuters. Смертная казнь в Турции была отменена в 2004 году, чтобы государство соответствовало критерям вступления в ЕС. Последний раз она применялась в 1984 году.

Референдум о расширении полномочий президента страны прошел в Турции 16 апреля. В поддержку внесения поправок в Основной закон выступили более 51% избирателей при явке выше 80%. Изменения включают в себя упразднение должности премьер-министра, а также дают президенту право распускать парламент и назначать новых министров.