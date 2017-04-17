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Роберт Просинечки может возглавить испанский клуб

Автор: Отдел спорта 

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки может летом возглавить испанскую «Валенсию», сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкий mynet spor.

Турецкий менеджер Просинечки Яшар Чалышыр провел переговоры с руководством «Валенсии». Испанский клуб, который за последнее время поменял нескольких тренеров, намерен сделать ставку на Просинечки и подписать с ним долгосрочный контракт.

Как известно, контракт АФФА с Просинечки рассчитан до конца 2017 года, и ассоциация не намерена отпускать его досрочно. В январе к хорватскому специалисту сватался турецкий «Бурсаспор». Руководство клуба встречалось с Просинечки, стороны даже согласовали условия контракта. Однако затем в дело вмешалась АФФА, унявшая пыл «Бурсаспора» и хорвата. После этого Просинечки выступил с заявлением, в котором подтвердил факт переговоров, но отметил, что сейчас все его мысли связаны со сборной Азербайджана, покидать которую он не намерен.

Просинечки знают и любят в Испании. Он выступал там за мадридский «Реал», «Барселону», «Севилью» и «Овьедо». Пользуется он популярностью и в Турции, где тренировал «Кайсериспор» и мог возглавить «Бешикташ».

Под руководством Просинечки сборная Азербайджана успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата мира-2018, набрав 7 очков в первых трех матчах. Затем, правда, последовали два поражения, но шансы на второе место в группе у Азербайджана остаются.

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