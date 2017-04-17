Роберт Просинечки может возглавить испанский клуб

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки может летом возглавить испанскую «Валенсию», сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкий mynet spor.

Турецкий менеджер Просинечки Яшар Чалышыр провел переговоры с руководством «Валенсии». Испанский клуб, который за последнее время поменял нескольких тренеров, намерен сделать ставку на Просинечки и подписать с ним долгосрочный контракт.

Как известно, контракт АФФА с Просинечки рассчитан до конца 2017 года, и ассоциация не намерена отпускать его досрочно. В январе к хорватскому специалисту сватался турецкий «Бурсаспор». Руководство клуба встречалось с Просинечки, стороны даже согласовали условия контракта. Однако затем в дело вмешалась АФФА, унявшая пыл «Бурсаспора» и хорвата. После этого Просинечки выступил с заявлением, в котором подтвердил факт переговоров, но отметил, что сейчас все его мысли связаны со сборной Азербайджана, покидать которую он не намерен.

Просинечки знают и любят в Испании. Он выступал там за мадридский «Реал», «Барселону», «Севилью» и «Овьедо». Пользуется он популярностью и в Турции, где тренировал «Кайсериспор» и мог возглавить «Бешикташ».

Под руководством Просинечки сборная Азербайджана успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата мира-2018, набрав 7 очков в первых трех матчах. Затем, правда, последовали два поражения, но шансы на второе место в группе у Азербайджана остаются.