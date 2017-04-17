Париж Вам не острова Гаджи Неграмского, а Paribas — не Джаник

Российский бизнесмен азербайджанского происхождения Эмин Искендеров, возглавляющий компанию Hermitage, не нашел финансирования для строительства небоскребов в Париже. Об этом пишет Le Figaro.

Напомним, как сообщал haqqin.az, в начале апреля Hermitage Эмина Искендерова получила разрешение на строительство небоскребов под Парижем: жители нескольких домов в парижском пригороде La Defense дали согласие на снос их жилья. На этом месте должны были возникнуть два небоскреба, а проект обещал стать первым высотным многофункциональным комплексом Западной Европы.

И вот выясняется, что Эмин Искендеров до сих пор не привлек финансирование для проекта. Кстати, предполагаемый объем инвестиций оценивается почти в 3 млрд евро. Hermitage Group пока не получила кредиты под строительство, отмечает издание. Кроме этого, Hermitage Group не подписала договор с государственной организацией Epadesa, обладающей правами на застройку территории квартала La Defense.

Проект Hermitage Plaza, предполагающий строительство двух небоскребов в деловом пригороде Парижа La Defense, возник в 2007 году. Как ранее заявлял Искендеров, идея проекта принадлежала экс-главе Mirax Group и бывшему бизнес-партнеру Сергею Полонскому. Архитектором Hermitage Plaza стал британец Норман Фостер.

Проект представляет собой два 320-метровых небоскреба (что на 4 м ниже Эйфелевой башни) и еще четыре здания меньшего размера. В Hermitage Plaza будут располагаться фешенебельные резиденции, офисы, отели и торговые центры.

Начало строительства, которое, как изначально планировалось, должно было закончиться еще в 2016 году, откладывалось из-за многочисленных исков.

В середине 2016 года торговый представитель России во Франции Александр Туров сообщал в интервью RNS, что проект приостановлен из-за санкций: «На этот проект повлияли санкции, так как прекратилось долгосрочное финансирование российских банков на европейских финансовых рынках».

Эмин Искендеров — известный предприниматель в сфере международной недвижимости. С 2012 года является членом Экономического совета при после Российской Федерации во Франции, президент девелоперской и инвестиционной компании Hermitage, член Французской национальной федерации девелоперов (FPI).

Видимо, олигархи с постсоветского пространства, в том числе и Эмин Искендеров, полагают, что в Париже заполучить кредит, пусть даже не на мыльные пузыри типа Каспийских островов Гаджи Неграмского, так же легко, как и миллиарды у банковского криминального авторитета Джаника Гаджиева. Отнюдь, господа! Французские банки умеют считать каждую копейку! Им никто не позволит уводить миллиарды в теневую экономику через мифические острова…