Лавров: «Трамп хочет наладить отношения с Россией»

Российское руководство будет ориентироваться на слова президента США Дональда Трампа о желании наладить отношения с Москвой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Будем ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент Дональд Трамп, а не на слова его помощника, а президент подтвердил то, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией», — сказал он.

Лавров также отметил, что российская сторона готова к тому, чтобы начать работать над восстановлением двусторонних отношений.