Подписаться на уведомления
 

В свиньях начнут выращивать человеческие органы

 

Компания Smithfield Foods, производящая свинину, заявила, что намерена использовать сельскохозяйственных животных для выращивания органов, пригодных для пересадки людям. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Специалисты планируют ввести изменения в ДНК животных, чтобы сделать их сердце и легкие подходящими для трансплантации. По словам представителей компании, это позволит достичь и другой цели — сокращения биологических отходов.

Smithfield Foods уже поставляет ткани и органы свиней медицинским компаниям. Так, слизистая оболочка кишечника используется для получения гепарина — антикоагулянта, предотвращающего свертывание крови при хирургических операциях. Кроме этого, из отходных биологических материалов приготавливают ингредиенты препаратов, лечащих диспепсию и гипотиреоз.

Одной из проблем, препятствующей трансплантации свиных органов людям, является наличие у животных генов, которые делают их восприимчивыми к определенным вирусам. Для успешной пересадки и сохранения работоспособности органа необходимо блокировать активность соответствующей ДНК.

1112 просмотров


Старости
Александр Дугин: «Есть у нас один сценарий по Карабаху»
Александр Дугин: «Есть у нас один сценарий по Карабаху» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
18 Апр 19° / 12°
19 Апр 22° / 11°
20 Апр 18° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.808 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Лапшин с диагнозом «тахикардия» в тюремном медпункте
Турок начнут выдворять из Голландии
Ильхам Алиев: «Не курю и другим не советую»
Сын Трампа: «У моего папы сильная воля»
Президент Узбекистана: «Чиновники будут работать 24 часа в сутки»
Ким Чен Ын отправил боевой привет Асаду
Центробанк о курсе маната
ОБСЕ не признала итоги референдума в Турции
Новое решение по спорной мечети на «Советской»
В свиньях начнут выращивать человеческие органы
Лавров: «Трамп хочет наладить отношения с Россией»
Париж Вам не острова Гаджи Неграмского, а Paribas — не Джаник
Роберт Просинечки может возглавить испанский клуб
В Турции решили продлить чрезвычайное положение
В Британии закрыли дело из-за чрезмерной жестокости преступника
В лондонском клубе распылили ядовитый газ
В Мосуле убили «Эмира Кавказа»
Сбой в «Азерселл» парализовал банкоматы
Российские подлодки заметили у берегов Латвии
Открывается прямой рейс из Баку в Мекку
Флаг Кувейта будет запрещен на Исламиаде Страна может отказаться от приезда в Баку
Потерпевший по делу Човдарова сгорел заживо
Ильхам Алиев: «Торговля оружием уже приносит доход Азербайджану»
Меркель передала британцам досье на Путина
В Баку пенсионерка задушила себя полиэтиленовым пакетом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться