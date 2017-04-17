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Новое решение по спорной мечети на «Советской»

 

Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, член специальной комиссии по урегулированию проблемы спорной мечети Hacı Cavad на территории Ясамальского района, провел встречу с религиозной общиной этой мечети.

Напомним, в связи с реконструкцией улицы «Советской» и созданием новых магистральных дорог было принято решение о сносе мечети Hacı Cavad, что вызвало недовольство прихожан. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение приостановить снос и создать специальную комиссию для прояснения ситуации.

«Комиссия провела технический осмотр мечети, а также встретилась с верующими. Были высказаны определенные предложения. Предложения нашего госкомитета носят правовой характер, а Управление мусульман Кавказа рассмотрит вопрос соответствия места расположения мечети законам шариата. Представители МЧС проведут техническую экспертизу места, будет рассмотрен вопрос прочности мечети. ИВ Ясамальского района поднимет вопрос смены места мечети в связи с проводящимися на территории работами по реконструкции. На основе всех этих предложений будет подготовлено итоговое заключение комиссии, которое будет представлено общественности», - заявил М.Гурбанлы.

Председатель госкомитета сказал, что, если будет целесообразным, для строительства мечети предоставят новый участок.

«В советское время это здание не использовалось как мечеть, там размещались различные управления, построили перегородки. В зависимости от решения в другом месте можно будет построить новую мечеть, которую назовут в честь человека, построившего ее. Глубоко религиозные люди, пришедшие в мечеть во время беседы, заявили, что не видят каких-либо проблем в ее переносе в другое место. Во многих странах мира существует практика переноса мечетей. Перенос мечети - это одно, снос здания – совсем другое. Снос – это когда взамен ничего не строится, а перенос - когда мечеть строится в новой форме, сохраняя при этом название», - сказал М.Гурбанлы, предлагая пути разрешения создавшегося недопонимания между представителями власти и общественности.

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