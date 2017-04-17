ОБСЕ не признала итоги референдума в Турции

Референдум по внесению изменений в Конституцию Турции не соответствовал стандартам Совета Европы. Об этом говорится в заявлении миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Правовая основа не отвечала требованиям проведения подлинного и демократического процесса", - считает миссия.

Напомним, на референдуме победили сторонники внесения изменений в Конституцию. По предварительным результатам подсчета 99% бюллетеней, за пакет поправок в Конституцию республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.