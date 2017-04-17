Ким Чен Ын отправил боевой привет Асаду

Лидер КНДР Ким Чен Ын солидарен с президентом Сирии Башаром Асадом в противостоянии с США и намерен оказывать «дружественному правительству и народу» Арабской Республики поддержку в достижении справедливости. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, направленной северокорейским руководителем сирийскому коллеге по случаю 71-й годовщины независимости Сирии. Текст послания опубликовало агентство ЦТАК, сообщает Лента.ру.

В своем послании Ким Чен Ын осудил недавний авиаудар США с применением крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По его мнению, это «наглый факт агрессии и военное преступление».

Кроме того, лидер КНДР направил Асаду «дружественные и восторженные поздравления и боевой привет».

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи намерены развивать отношения с Россией для совместного противостояния европейским и американским санкциям. Об этом заявил замглавы первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо.