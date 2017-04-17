Президент Узбекистана: «Чиновники будут работать 24 часа в сутки»

В соцсетях распространяют аудиозаписи очередного разноса, который устроил чиновникам президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

По словам Мирзиеева, в течение двух ближайших лет чиновники будут работать по 24 часа в сутки, а без его разрешения никто не посмеет уйти домой. Чтобы контролировать работу государственных управленцев, в регионах будут созданы некие «спецотделы».

«Вот вы думали, зачем мы объявили «Год диалога с народом»? Думали, что все будет по-прежнему? Нет, как было раньше — больше так не будет. Либо вы наконец станете работать, либо освободите свое место. Все вы погрязли в грязи, в коррупции! Ваше счастье, что пока нет необходимого количества кадров: это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди», — заявил президент.