Сын Трампа: «У моего папы сильная воля»

Президент США Дональд Трамп хочет сохранить мир, но он защитит Америку и, если нужно, готов предпринять для этого решительные действия. Об этом заявил сын главы государства 33-летний Эрик Трамп, выступая в эфире телеканала Fox News.

При этом он напомнил о нанесенном по приказу его отца ударе по военному аэродрому в Сирии и применении самой мощной неядерной бомбы США против талибов в Афганистане.

«Вы знаете, у моего отца сильная воля, — сказал Эрик Трамп. — Безопасность нашей страны находится на первом месте, безопасность наших союзников находится на первом месте».

«Все люди всегда молятся за мир, — добавил Трамп-младший. — Но он покажет свои лидерские качества. Это происходило в прошлом, вы видели это в Сирии, вы видели это в Афганистане. Он будет действовать, если нужно будет действовать».

«Все люди всегда молятся за мир, — повторил сын президента Трампа. — Никому не нужны смерть, разрушение и беспорядок в мире, но... Нужно быть твердыми, когда речь идет об ужасных диктаторах, которые не любят нас, не любят наш образ жизни, которым не нравится наша цивилизация. Он защитит Америку, не сомневайтесь, он защитит нашу страну».