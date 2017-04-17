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Ильхам Алиев: «Не курю и другим не советую»

Автор: Отдел информации 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в Евлахе заявил о необходимости развивать в стране табаководство, но при этом предупредил о вреде курения, сообщает AzTV.

«У табаководства в Азербайджане большой потенциал,  говорит Ильхам Алиев.  Мы и эту сферу должны восстановить. В советское время выращивалось примерно в десять раз больше табака, чем сейчас. В этом году табак выращивается на территории в 3 тысячи гектаров и будет получено 3-4 тысячи тонн. Мы в короткие сроки должны увеличить эту цифру до 10 тысяч. И этого можно добиться. Как и в хлопководстве, здесь также выдаются субсидии.

Конечно, должно быть предусмотрено и строительство новых современных фабрик по производству сигарет. Нет, не для того, чтобы наши граждане больше курили  это плохая привычка. Я сам не курю и никому не советую. Надеюсь, в Азербайджане число курящих сократится».

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