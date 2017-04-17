Лапшин с диагнозом «тахикардия» в тюремном медпункте

Арестованный блогер Александр Лапшин переведен в медпункт Бакинского следственного изолятора, сказал в интервью Trend его адвокат Эдуард Чернин.

В настоящее время Лапшин проходит лечение в медпункте, сказал адвокат. По его словам, ранее Лапшин пожаловался ему на боли в сердце, затем был доставлен на обследование в одну из частных клиник, где ему был поставлен диагноз «тахикардия».

В настоящее время Лапшин чувствует себя нормально, добавил Чернин.

Напомним, что решением Насиминского районного суда от 7 апреля срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лапшина был продлен еще на три месяца.