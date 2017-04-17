Подписаться на уведомления
 

Лапшин с диагнозом «тахикардия» в тюремном медпункте

 

Арестованный блогер Александр Лапшин переведен в медпункт Бакинского следственного изолятора, сказал в интервью Trend его адвокат Эдуард Чернин.

В настоящее время Лапшин проходит лечение в медпункте, сказал адвокат. По его словам, ранее Лапшин пожаловался ему на боли в сердце, затем был доставлен на обследование в одну из частных клиник, где ему был поставлен диагноз «тахикардия».

В настоящее время Лапшин чувствует себя нормально, добавил Чернин.

Напомним, что решением Насиминского районного суда от 7 апреля срок меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лапшина был продлен еще на три месяца.

330 просмотров


Старости
Александр Дугин: «Есть у нас один сценарий по Карабаху»
Александр Дугин: «Есть у нас один сценарий по Карабаху» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 20° / 11°
18 Апр 19° / 12°
19 Апр 22° / 11°
20 Апр 18° / 9°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.808 AZN
1 RUB   =   0.0303 AZN

Новостная лента

Лапшин с диагнозом «тахикардия» в тюремном медпункте
Турок начнут выдворять из Голландии
Ильхам Алиев: «Не курю и другим не советую»
Сын Трампа: «У моего папы сильная воля»
Президент Узбекистана: «Чиновники будут работать 24 часа в сутки»
Ким Чен Ын отправил боевой привет Асаду
Центробанк о курсе маната
ОБСЕ не признала итоги референдума в Турции
Новое решение по спорной мечети на «Советской»
В свиньях начнут выращивать человеческие органы
Лавров: «Трамп хочет наладить отношения с Россией»
Париж Вам не острова Гаджи Неграмского, а Paribas — не Джаник
Роберт Просинечки может возглавить испанский клуб
В Турции решили продлить чрезвычайное положение
В Британии закрыли дело из-за чрезмерной жестокости преступника
В лондонском клубе распылили ядовитый газ
В Мосуле убили «Эмира Кавказа»
Сбой в «Азерселл» парализовал банкоматы
Российские подлодки заметили у берегов Латвии
Открывается прямой рейс из Баку в Мекку
Флаг Кувейта будет запрещен на Исламиаде Страна может отказаться от приезда в Баку
Потерпевший по делу Човдарова сгорел заживо
Ильхам Алиев: «Торговля оружием уже приносит доход Азербайджану»
Меркель передала британцам досье на Путина
В Баку пенсионерка задушила себя полиэтиленовым пакетом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться