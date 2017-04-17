Ильхам Алиев: «Деньги оседали на счетах за рубежом, и это недопустимо!»

«В прошлые годы, по моей информации, 30 процентов стоимости экспортируемых товаров не возвращалось в страну, оседало на счетах за рубежом. Это недопустимо. Валюта должна поступать в страну в полном объеме, и сейчас заработал новый механизм. Если какая-то компания хочет заполучить право на инвестиции и пропаганду экспорта, то обязательно должна следовать новым правилам». С таким громким заявлением президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на состоявшемся сегодня в Евлахе республиканском совещании ненефтяных экспортеров.

По словам Ильхама Алиева, транспортный сектор представляет для правительства приоритетное значение: «Сейчас мы будем увеличивать экспорт. Мы осуществляем экспорт транспортным путем. Поэтому должны пересмотреть потенциал нашего парка вагонов, поскольку мы сейчас закупаем новые электровозы и вагоны. Количество вагонов должно соответствовать масштабу и потенциалу наших экспортных возможностей».