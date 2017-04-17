Теперь на прицеле жена Башара Асада

Представитель либеральных демократов в Лондоне, член британского парламента Том Брэйк обвинил жену сирийского диктатора Башара Асада Асму Асад в том, что она использует свою международную известность, дабы поддержать кровавый сирийский режим, сообщает ВВС. Депутат потребовал, чтобы она либо перестала выступать в поддержку Дамаска, либо английское правительство лишит ее британского гражданства.

Столь резкая вспышка британского гнева вызвана тем, что недавно президент Сирии выступил по сирийскому телевидению, а его жена стояла с ним бок о бок, выразив поддержку курсу своего мужа.

Башар и Асма познакомились в Лондоне. Напомним, Башар Асад получил образование в Великобритании. А Асма Асад работала финансовым аналитиком в Deutsche Bank и JP Morgan.