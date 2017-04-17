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Соратник Тер-Петросяна о нищей Армении

Автор: Отдел информации 

Бывший военный прокурор Армении, соратник экс-президента, а ныне лидера оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левона Тер-Петросяна Гагик Джангирян заявил, что Армения превратилась в нищую и малонаселенную страну.

«Действующие власти Армении не могут опираться на наследие, оставленное Кареном Демирчяном, - заявил Джангирян сегодня, в день 85-летия Демирчяна, который был первым секретарем ЦК КП Армении в 1974-1988 годах. - Армения, которую построил, о которой мечтал Демирчян, была совершенно другой. Это была многолюдная, строящаяся, процветающая, работающая страна. А сегодняшнюю Армению сами видите: малонаселенную, бедную, в которой люди лишены работы. Как может быть эта Армения той страной, о которой мечтал Демирчян? Это просто невозможно».

Карен Демирчян был убит 27 октября 1999 года в здании парламента Армении. Группа террористов, ворвавшись в парламент, расстреляла председателя Национального собрания Демирчяна, премьер-министра Вазгена Саркисяна, вице-спикеров НС Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна и депутатов Арменака Арменакяна, Микаэла Котаняна и Генриха Абрамяна.

Говоря о той трагедии, Джангирян подчеркнул: «27 октября 1999 года изменило все политическое поле. Блок «Единство», пришедший к власти на голосах доверия и поддержки, был обезглавлен. Потом уже по субъективным и объективным причинам он раздробился, ушел с политической арены».

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