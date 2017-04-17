В Подмосковье задержали организатора теракта в Петербурге

В Одинцовском районе Подмосковья задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РИА Новости.

Отмечается, что Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбарджона Джалилова. По данным ведомства, его доставили в Следственный комитет.

Ранее в Северной столице задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова: Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Еще двоих подозреваемых - Шохисту Каримову и Содика Ортикова - задержали в Москве.

Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции «Площадь Восстания».

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции «Площадь Восстания» нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на «Площади восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда.