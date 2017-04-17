Главным событием прошлой недели стало грозное заявление президента Ильхама Алиева о недопустимости вырубки деревьев и незаконного строительства жилого здания на территории «Дома охотников» в Ясамальском районе Баку.

Общественность страны была буквально шокирована варварским уничтожением целого лесного массива в центре столицы. У представителей гражданского общества возник естественный вопрос: понесут ли заслуженное наказание заказчики и исполнители этой вакханалии в центре столицы?

В результате подготовительных строительных работ были уничтожены 54 полувековых дерева и весь зеленый массив района. После вмешательства президента строительные работы были приостановлены, а компания, осуществлявшая строительство, оштрафована на 130 тысяч манатов. По факту возбуждено уголовное дело.

Сегодня в некоторых малотиражках была растиражирована информация о том, что строительная компания, которая вела работы на этом участке, принадлежит министру финансов Азербайджана Самиру Шарифову.

Haqqin.az обратился в пресс-службу министерства финансов Азербайджана с вопросом о причастности министра финансов к строительной компании «А-3», осуществлявшей незаконные строительные работы. Отвечая на вопрос, глава пресс-службы министерства Маис Пириев выразил свое недоумение распространенной информацией и в категорической форме опроверг ее достоверность: «Всем известно, что министр Самир Шарифов не занимается бизнесом и не имеет никакого отношения к строительному сегменту».

Как удалось выяснить haqqin.az из источников, близких к правительству Азербайджана, на этом строительном участке возводился дом для депутатов Милли меджлиса. А заказ компании «А-3», принадлежащей Адаму Исмайлову, поступил из управделами Милли меджлиса. Лицензия на строительство была выдана исполнительной властью города Баку.

В свою очередь, в беседе с haqqin.az ряд депутатов Милли меджлиса подтвердил информацию о строительстве на этом участке жилого дома для депутатов страны.