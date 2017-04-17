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Сценарий «большой войны» и Азербайджан комментирует Михаил Александров

Автор: Московское бюро haqqin.az 

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, и как считают некоторые эксперты, дело может дойти до большой войны. В беседе с haqqin.az российский политолог, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров не исключил такого варианта событий.

«Большая война на Ближнем Востоке – это нежелательный вариант. Но с учетом непредсказуемости сегодняшней американской администрации, подобное вполне возможно», - считает эксперт.

По мнению Александрова, если все-таки война начнется, то вовлечены в нее будут две коалиции. С одной стороны, это Россия, Иран, Ливан, Сирия и движение «Хезболлах», с другой – США, Великобритания, Катар и некоторые другие арабские страны. «Израиль и Турция могут занять нейтральную позицию», - отмечает эксперт.

По его мнению, основной фронт боевых действий может проходить в Ираке, а затем перейти и на территорию Саудовской Аравии. Азербайджан в этом случае окажется перед выбором, хотя непосредственно нашей страны военные действия не коснутся.

«России в случае реализации этого сценария нужно будет перебросить дивизии ближе к зоне боевых действий. Разрешит ли Азербайджан переброску в Иран российских военных и российского оружия с помощью железнодорожных путей? Если разрешит, тогда для Баку это будет плюс. Как минимум, общественное мнение в России будет на стороне Азербайджана», говорит аналитик.

Как вновь отмечает эксперт, непосредственной угрозы для Азербайджана возможная большая война на Ближнем Востоке не несет. Более того, если Азербайджан окажет помощь в логистике и разрешит переправку военных грузов через свою территорию из РФ в ИРИ, то однозначно можно ожидать дополнительных поставок оружия из России в Азербайджан.

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Сценарий «большой войны» и Азербайджан комментирует Михаил Александров
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