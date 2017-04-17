После приостановки в конце 2016 года выдачи 20-летних ипотечных кредитов по линии Международного банка Азербайджана, на первичном рынке жилой недвижимости наблюдается упрощение условий продаж. К такому выводу, по итогам исследования первичного рынка недвижимости, пришел Центр стратегических исследований при Группе компаний «AS Group Investment».

В тексте исследования, направленного в haqqin.az, отмечается, что в ноябре 2016 года (когда 20-летняя ипотека была в силе) срок внутреннего кредита, предоставляемого строительными компаниями, не превышал 24 месяца (за исключением одной строительной компании). Первоначальный взнос кредита менялся в коридоре от 30 до 50%.

В марте 2017 года произошли значимые изменения. Верхний предел срока внутреннего кредита увеличился до 60 месяцев и меняется в коридоре 12-60 месяцев. Нижний предел первоначального взноса снизился до 20%. Хотя и внутренний кредит беспроцентный, между 100% оплатой и кредитом есть ценовая разница.

Согласно мнению экспертов Центра стратегических исследований, возможности выдачи долгосрочных кредитов у строительных компаний ограничены. Если предлагается долгосрочный кредит, это может поставить под угрозу завершение проекта. Это мнение основывается на трех основных аргументах.

Первый: у компаний, предлагающих долгосрочный внутренний кредит, есть проблемы с наличными деньгами. Тем самым, чтобы не подорвать доверие уже купивших квартиру и продолжить строительные работы, кредит порой выдается по цене 100% оплаты. Если и в краткосрочной перспективе обеспечивается поток наличных денег, то в долгосрочной перспективе продолжение строительных работ окажется под вопросом. Согласно Золотому Закону бизнеса, ценность сегодняшних денег выше, чем ценность той же суммы, получаемой в будущем. Именно поэтому строительные компании должны быть заинтересованы в получении своих денег в течении короткого периода времени.

Второй: В проектах среднего и высшего сегмента строительные материалы, являющиеся основной статьей расхода, импортируются из-за рубежа. На фоне укрепления доллара, стоимость импортируемых строительных материалов также повысится. Строительные компании, которые получают свой доход в национальной валюте, но покупают строительные материалы в иностранной валюте, не устояв перед давлением снизят качество стройматериалов или же приостановят строительные работы.

Третий: Строительные компании, у которых кредиты в иностранной валюте, столкнутся с трехкратным риском. Наравне с ростом цен на строительные материалы и обесцениванием денег, строительным компаниям грозит изменение курса. Проценты по кредитам еще больше увеличивают степень риска.

Таким образом, сдача проектов, находящихся на уровне «котлована» и предлагающих долгосрочный кредит, находится под большим вопросом. Именно по этой причине рекомендуется покупать квартиры по кредиту в жилых комплексах, строительство которых близко к завершению.